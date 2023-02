Un governo che va contro il lavoro e l’ambiente

(Di sabato 18 febbraio 2023) Compito deldovrebbe essere quello di creare, non di distruggerlo. Compito deldovrebbe essere quello di raggiungere gli obiettivi Onu e Ue per una maggiore sostenibilità ambientale. L'articolo proviene da il manifesto.

L'ufficio di Shanghai della China Securities Regulatory Commission (la Consob cinese) ha affermato a settembreHuajing aveva violato i requisiti della legge sui titoli in materia di...Il caso Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, è un problema sia per il, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordiorischia di essere smentito dalla magistratura,...

Superbonus, Legambiente: “Errore grave del Governo, che aumenta le diseguaglianze sociali” Redattore Sociale

'Superbonus, dal Governo un colpo all’edilizia' Il Friuli

SUPERBONUS: REA, GOVERNO STA FACENDO GRAVE ERRORE ADOC Nazionale

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 21 | www.governo.it Governo

Il decreto-legge che accentra la gestione del PNRR Il Post

Il decreto legge sulla cessione dei crediti del Superbonus, approvato ieri dal governo, viene emanato oggi dal presidente della Repubblica Sergio ...Trascorso un anno dalla invasione dell’Ucraina da parte dell’armata russa la guerra si intensifica e si incancrenisce. Nel pieno di un inverno freddissimo i russi, asserragliati ...