Ultras | lo striscione della Roma bruciato a Belgrado Si rischia la guerra tra tifoserie a causa dello “scippo” ai Fedayn

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Durante la partita Stella Rossa-Cucaricki, nel settore occupato dagli ultras Delije, è stato bruciato lo storico striscione "Fedayn" della tifoseria romanista. Lo scrive il ...Lo striscione è stato esposto capovolto, come si usa fare per le conquiste ultras, accanto ad uno striscione che recita: “Avete scelto la compagnia sbagliata”, in riferimento al gemellaggio dei Fedayn ...