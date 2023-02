Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Giovanardi | “Su Rosa Chemical indignazione generale”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023) “C’è un’per quanto fatto da Fedez e, che hanno mimato un atto sessuale sulla tv pubblica, davanti a milioni di spettatori, anche minorenni. Dal momento che il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato, era necessario presentare un esposto, per dare la possibilità ai magistrati di prendere in esame la vicenda”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex ministro con delegale alla Famiglia, Carlo, che sul caso ha presentato un esposto in Procura insieme con l’associazione Pro Vita & Famiglia. “Mi sembra che anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, abbia usato parole più dure delle mie su quanto andato in onda a– aggiunge– Quanto compiuto da Fedez e ...