Ultime Notizie – Russia | scomparso detenuto politico Pivovarov | allarme di Amnesty

(Di sabato 18 febbraio 2023) “Le autorità lo stanno sottoponendo a scomparsa forzata, un reato secondo il diritto internazionale, non rivelando dove si trova e come sta” L’oppositore Andreiinper ragioni politiche, ènel trasferimento da una struttura detentiva all’altra a metà gennaio scorso., 41 anni, direttore dell’organizzazione “aperta” finanziata da Mikhail Khodorkovsky, e considerata come “indesiderabile” già nel 2017, era stato condannato a quattro anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole lo scorso anno di attività illecite. Era stato arrestato a maggio 2021, quando la polizia lo aveva fermato sull’aereo su una pista dell’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo pronto a decollare per Varsavia. “Le autorità lo stanno sottoponendo a ...