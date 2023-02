Ultime Notizie Roma del 18-02-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)dailynews radiogiornale trovare sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione completo in un anno dall’inizio dell’invasione su vasta scala da parte della Russia i membri del G7 rappresentati dei ministri degli esteri riuniti a Monaco hanno ribadito in una dichiarazione loro impegno ad una continua solidarietà nei confronti del ucraina per tutto il tempo necessario e hanno condannato la decisione giusta Che tenda mosche ritiro delle forze del paese invaso hanno accolto la partecipazione del ministro degli Esteri ucraino koleva l’incontro e l’impegno di chi è proprio una pace giusta e duratura in legno dimostrato dal Presidente zielinski conservazione al vertice del G20 nel novembre del 2022 in Italia è già entrato in vigore il DL approvato giovedì dal Consiglio dei Ministri materia di misure urgenti nella cessione di crediti il ...