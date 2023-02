Ultime Notizie Roma del 18-02-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)dailynews radiogiornale 18 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno stati convocati per lunedì pomeriggio alle 1715 presidenti delle categorie interessate dalle norme che bloccano la cessione dei crediti del bonus edilizia tra qui il superbonus la convocazione inviata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è indirizzata direttamente ai presidenti dell’ansia Federica Brancaccio di Confindustria Carlo Bonomi di confedilizia Giorgio Spaziani testa molti hanno passato il Cerino a quelli che venivano dopo il governo ha dovuto scegliere non si poteva rinviare spiega il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani pensili alcune modifiche si potranno fare ma il problema È gigantesco non poteva essere accantonato e esteri membri dei Registri ribadiscono la loro determinazione a continuare a sostenere in ...