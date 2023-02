Ultime Notizie Roma del 18-02-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale il segretario generale della NATO jens stoltenberg ha avvertito del rischio che ciò che sta accadendo oggi in Ucraina possa accadere in futuro in Asia Pechino sto stirando da vicino per vedere la ricompensa che la Russia riceverà per la sua aggressione al Ucraina spiegato quello che sta in Europa potrebbe accadere domani in Asia ammonito soderbergh intervenendo a un Panel a cui partecipano anche il presidente della Finlandia saolini visto la presidente della Moldavia Maia Sandu la premier Danese mette frederiksen ambito della conferenza di Monaco sulla sicurezza inoltre soderbergh ha chiesto di Non commettere lo stesso errore con la Cina ha fatto con la Russia in riferimento alla dipendenza da prodotti materie prime che L’Europa è costretta a importare la guerra Ucraina ha reso ...