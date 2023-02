Ultime Notizie Roma del 18-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sul super promossi mondo politico / se da un lato il governo per ragioni di bilancio è dovuto intervenire sospendendo le agevolazioni fiscali dall’altra gli stessi partiti di maggioranza non sono tutti d’accordo mentre L’opposizione sfera le più sterrate critiche per forza Italia bisogna inviare subito un tavolo coinvolgendo anche le categorie evitare il volto di fiducia e studiare modifiche al Decreto che sospende la cessione dei crediti che vadano nella direzione di tutelare i meno abbienti dare certezza dei condomini duro il commento dei leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte che attacca con questo decreto il governo ha tradisce famiglie imprese che contavano sulle ristrutturazioni sui crediti di imposte sullo scontrino e soprattutto ammazza la nostra economia il ...