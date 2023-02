Ultime Notizie Roma del 18-02-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)dailynews radiogiornale sabato 18 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale il vice segretario del tesoro americano uguali adeyemo intende avvertire la Russia e gli Stati Uniti stanno monitorando i loro tentativi di aggirare le sanzioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina lo riferisce la CNN che preso visione del discorso che vicesegretario Terra martedì prossimo al conti L’anfora in relations sappiamo che la Russia sta cercando attivamente modi per aggirare le misure ha dato incarico ai suoi servizi di intelligenza di trovare di leggere l’intervento che funzionario del tesoro terrà pochi giorni dal primo di versario della guerra in Ucraina il governo si fermi solo pensare di bloccare un economia in ripresa è gravissimo farlo Sarebbe un disastro così Sergio ventricelli presidente di confedilizia Alla categoria delle costruzioni di confimi industria che 9ra circa ...