Ultime Notizie – Rimborsopoli | Tiramani | “Mi rivolgerò alla Corte europea”

(Di sabato 18 febbraio 2023) “Ho combattuto per oltre dieci anni nei tribunali per dimostrare la mia innocenza. Nel dibattimento di primo grado, durato oltre due anni sono stato assolto con formula piena. Successivamente vi sono stati altri 4 gradi di giudizio con esiti differenti. Proporrò sicuramente ricorsodei diritti dell’uomopoiché ritengo incredibile che per fatti esattamente sovrapponibili i giudici hanno avuto orientamenti completamente diversi”. Così all’AdnKronos, Paoloex sindaco di Borgosesia, deputato della Lega nella scorsa legislatura, che ieri è stato condannato in via definitiva per il casoin Piemonte, assieme all’ex presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e all’ex consigliera regionale e sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli, che oggi si è ...