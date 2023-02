Ultime Notizie – Pd | aggiornamento voto nei Circoli | ultimi dati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023) La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico rende noti idei congressi di circolo aggiornati al 17 febbraio 2023. Hanno espresso la loro preferenza 132.033 votanti. I risultati sono i seguenti: Bonaccini 71.043 voti, pari al 54,03%; Schlein 44.590 voti, pari al 33,91%; Cuperlo 9.977 voti, pari al 7,5%; De Micheli 5.869 voti, pari al 4,46%. La commissione nazionale per il congresso informa inoltre che si sono chiuse le pre-iscrizioni per ilonline. Gli iscritti residenti o domiciliati all'estero sono 1.740, gli iscritti delle altre categorie titolate alonline 1.055. Resterà aperta fino al 22 febbraio invece la possibilità di pre-registrarsi per 'dove vivo', riservato a studenti e lavoratori fuori sede, minorenni dai 16 anni in su e stranieri residenti.