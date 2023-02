Ultime Notizie – Napoli | Osimhen tranquillizza i tifosi | “Sto bene”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’attaccante delVictorci sarà all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il bomber nigeriano aveva accusato un fastidio alla parte posteriore della coscia destra nella gara contro il Sassuolo ma lui stesso via social ha rassicurato iche gli chiedevano come stava. “Niente di preoccupante, sto”, ha risposto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione