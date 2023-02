Ultime Notizie – Monza-Milan 0-1 | gol di Messias

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Basta un gol dinel primo tempo alper avere la meglio su un agguerrito1-0 nella sfida del Brianteo, valida per la 23esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la formazione di Pioli sale a 44 punti, mentre ilresta fermo a 29 punti. LA PARTITA – Nel, il tecnico Palladino per il derby lombardo sceglie Petagna in avanti, con Mota e Caprari in appoggio. A centrocampo Ciurria e Birindelli ai lati con Rovella e Pessina al centro. Pioli invece ritrova Tomori, affiancato da Kalulu e Thiaw, con Theo Hernandez esulle fasce. In attacco spazio per Origi, con lui Diaz e Leao. Al 1? subitopericoloso con un’iniziativa di Birindelli che serve Ciurria ma la conclusione viene deviata in angolo da Tatarusanu. Un minuto ...