Ultime notizie Calcio Estero | lo United in mani qatariote? Neymar può lasciare Parigi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 PSG,al capolinea? Possibile futuro in Premier Il futuro dipotrebbe presto portarlo lontano dal PSG: in Premier League sognano l’arrivo dell’attaccante brasiliano. Manchester, l’offerta dal Qatar: «Riporteremo il club agli antichi splendori» Il Manchesterpotrebbe presto passare in: arrivata l’offerta per rilevare lo storico club di Premier League. Liverpool, Darwin Nunez suona la carica L’attaccante dei Reds è sicuro: il Liverpool ha i mezzi per rialzarsi da questo momento difficile. Real Madrid, Ancelotti non è ...