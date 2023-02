Ultime Notizie – Alfredo Cospito | le condizioni di salute

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023)“sta continuando a prendere gli integratori, ma è determinato a riprendere il digiuno totale se il 24 febbraio dalla Cassazione arrivasse una sentenza negativa in merito al ricorso per la revoca del 41 bis”. Lo si apprende da fonti legali, dopo che il medico questa mattina ha visitato l’anarchico all’ospedale San Paolo di Milano. Al momento ledisono “stabili e c’è un lieve miglioramento – ha osservato il medico – anche grazie agli integratori che sta prendendo, in particolare sodio e potassio, ma se decidesse di riprendere lo sciopero della fame in maniera radicale la situazione potrebbe precipitare rapidamente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione