Udinese | Ebosse ko | al suo posto entra Masina

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tegola per l’contro l’Inter: uscito ko dopo un contrasto con Lukaku,è costretto a lasciare il campo Brutte notizie per l’a contro l’Inter: a inizio primo tempo alza bandiera bianca, dolorante e anche in lacrime dopo un contrasto di gioco con Lukaku. Costretto al cambio, il tecnico Sottil ha fattore al suo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

InzaghiUDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol,; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, ... Inter e Milan** 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30,30, Juventus* 29,...Commenta per primo Brutte notizie per l': all'inizio del primo tempo della partita contro l'Inter, ha alzato bandiera bianca, dolorante e in lacrime dopo un contrasto di gioco con Lukaku. Sottil lo ha sostituito con Perez.

Inter-Udinese: Ebosse e Thauvin titolari | Udinese Blog Udinese Blog

Inter-Udinese, LE FORMAZIONI UFFICIALI: Thauvin titolare, dietro Ebosse al posto di Perez TuttoUdinese.it

Diretta Inter - Udinese (1-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Inter-Udinese, brutte notizie per Sottil: Ebosse ko in lacrime, dentro Perez nei friulani TUTTO mercato WEB

Inter - Udinese live: Calcio - Serie A Eurosport IT

35' - Ripartenza dell'Inter, Acerbi appoggia di testa per Mkhitaryan che viene anticipato da Silvestri. 34' - Brivido in area nerazzurra su azione di velocità dell'Udinese, Dimarco spazza in maniera ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...