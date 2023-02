Udine: due arresti in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (Di sabato 18 febbraio 2023) Nel corso della notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti di origine pakistana, rispettivamente di 21 e 29 anni, regolarmente residenti nel territorio. Gli stessi erano stati fermati per un controllo in Via Dante a bordo di una Mercedes CLS320: dimostratisi da subito in agitazione per le domande di rito, in considerazione anche dei precedenti di uno di loro, i militari hanno deciso di approfondire l’attività e di eseguire una perquisizione sul posto. La ricerca meticolosa ha dato i suoi frutti allorquando gli operanti si sono accorti del chiaro odore di hashish proveniente dall’abitacolo lato passeggero: svitato ed aperto uno sportello posto dietro il vano portaoggetti, i Carabinieri hanno rinvenuto al suo interno 2 kg di quella sostanza stupefacente suddivisi in panetti, ... Leggi su udine20 (Di sabato 18 febbraio 2023) Nel corso della notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dihanno tratto in arresto indi reato due soggetti di origine pakistana, rispettivamente di 21 e 29 anni, regolarmente residenti nel territorio. Gli stessi erano stati fermati per un controllo in Via Dante a bordo di una Mercedes CLS320: dimostratisi da subito in agitazione per le domande di rito, in considerazione anche dei precedenti di uno di loro, i militari hanno deciso di approfondire l’attività e di eseguire una perquisizione sul posto. La ricerca meticolosa ha dato i suoi frutti allorquando gli operanti si sono accorti del chiaro odore di hashish proveniente dall’abitacolo lato passeggero: svitato ed aperto uno sportello posto dietro il vano portaoggetti, i Carabinieri hanno rinvenuto al suo interno 2 kg di quella sostanza stupefacente suddivisi in panetti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messveneto : Gatti maltrattati, tenuti nel degrado e malati: due allevatori abusivi condannati e multati: Gli animali, pubbliciz… - FuoridiSpezia : #Spezia #SpeziaJuve finalmente uno Spezia coraggioso e con un modulo appropriato per le caratteristiche della rosa.… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Gaspardo trascina l’Old Wild West: Ravenna battuta: Primi due quarti in letargo, poi Udine esce e vince. In attesa che l’ul… - messveneto : Scontro tra due auto sulla A23: una carambola all’esterno e fa un volo di 30 metri: Nel tratto compreso tra Carnia… - Telefriuli1 : ???????????????? ?? ???????????????????????? ???? ???????????? ?????? ???? ???????????? ?????????????? In due giorni un migliaio i biglietti staccati a Casa Cavaz… -