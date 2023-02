Ucraina | tensione Ppe-Forza Italia Berlusconi | Criticato perché voglio pace

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Scoppia un nuovo caso Weber in. Con un tweet nel primo pomeriggio il bavarese presidente del Ppe annuncia la cancellazione delle giornate di studio a Napolipreviste nel prossimo giugno ''a seguite delle dichiarazioni disull'''. Appena letta la notizia sui social gli eurodeputati azzurri vanno in fibrillazione e si riuniscono a Bruxelles per fare il punto della situazione: sentono Antonio Tajani, viene informato il Cav. La linea è una sola, di dura condanna: ''Le parole di Weber sono inaccettabili, Fi ehanno sempre sostenuto Kiev senza nessuna ambiguità, con i fatti, ovvero con i voti nel Parlamentono e quello europeo a sostegno dell', a cominciare dall'invio di armi. Ad Arcore sono ...