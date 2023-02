Ucraina | Tajani vede Kuleba | “Posizione Italia non è mai cambiata”

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ladel governono a difesa dell’e in favore di una pace giusta non è mai”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Monaco, nel suo scambio con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, a margine della riunione G7, come rende noto lo stessoin un tweet. I due ministri si sono scambiati un abbraccio. E’ il loro primo scambio dalle controverse parole del leader di Forza, Silvio Berlusconi, domenica scorsa. L'articolo proviene daSera.

"Ho incontrato a Monaco, a margine della riunione G7, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. La posizione del governo italiano a difesa dell'Ucraina e in favore di una pace giusta non è mai c ...