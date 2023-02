Ucraina-Russia | Cina pronta a presentare proposta di pace

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lapresenterà a breve un’iniziativa diper porre fine alla guerra inche dura da quasi un anno. Lo ha detto il numero uno della politica estera di Pechino, Wang Yi, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Presenteremo qualcosa. E questa è la posizione cinese sulla soluzione politica della crisi– ha detto Wang Yi – Resteremo saldamente dalla parte dellae del dialogo”. Laun documento in cui chiarisce la sua posizione sulla guerra ine in cui si difende il principio della integrità territoriale e della sovranità di un Paese, ha anticipato Wang Yi. Nel documento si sottolineerà anche il principio secondo cui non dovrà mai essere combattuta una guerra ...

14.40 Blinken:",crimini contro umanità" Laha commesso "crimini contro l'umanità" in. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Queste conclusioni sono state raggiunte "sulla base di un'attenta analisi delle ......ucraino Olexander Kubrakov ha provocato ondate alla conferenza suggerendo che l'dovrebbe essere fornita di munizioni a grappolo e armi incendiarie al fosforo, aggiungendo che lausa ...

Monaco, G7: decisi a sostenere l'Ucraina, anche militarmente - Blinken accusa: "La Russia ha commesso crimini contro umanità" - Blinken accusa: "La Russia ha commesso crimini contro umanità" RaiNews

Ucraina, G7 conferma sostegno a Kiev: "Russia via da Zaporizhzhia" Adnkronos

Guerra Ucraina Russia, Von der Layen: "Putin deve fallire". DIRETTA Sky Tg24

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky, le news del 18 febbraio: “L’Occidente acceleri l’invio di armi, Putin non si fermerà La Stampa

Guerra Ucraina, Francia e Germania: «Prepariamoci a lungo conflitto». Wagner: conquistato villaggio a nord di ilmessaggero.it

Il Cremlino: «Gli Stati Uniti sono il vero istigatore del conflitto in Ucraina, dubbi che Biden accetti un incontro con Putin a Minsk» – Nelle ultime 24 ore attacchi in sette regioni – Kiev: la prossi ...Parole pronunciate nella stessa sede in cui il segretario generale Nato Jens Stoltenberg ha detto che il rischio di una vittoria russa in Ucraina è un'opzione peggiore rispetto a quello di ...