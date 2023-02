Ucraina-Russia | Biden manderà messaggio a Putin da Varsavia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Washington, 18 feb. (Adnkronos) - Il presidente americano Joeuserà il discorso in Polonia la settimana prossima per inviare una Vladimir, chiarendo che la Nato continuerà a sostenere gli sforzi bellici dell'"per il tempo necessario".partirà lunedì perper un breve viaggio che si svolge alla vigilia del primo anniversario dell'invasione della, vedrà il presidente polacco Andrzej Duda ed esponenti dei Nove di Bucarest, parlerà per telefono con i leader di Gran Bretagna, Francia e Italia, ha annunciato la Casa Bianca. Il principale evento pubblico durante la visita sarà il discorso pronunciato dal Castello Reale di, incentrato su "come gli Stati Uniti hanno mobilitato il mondo per sostenere ...