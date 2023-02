Ucraina | Pechino | Tutti i Paesi rispettino l' integrità territoriale | no a guerre nucleari | Nato | Più sostegno a Kiev | Putin non

(Di sabato 18 febbraio 2023) 18 feb 12:14 Wang Yi: "No a, nessuno vince" 'Non ci devono essere, nessuno vincerebbe'. Lo ha detto il cinese Wang Yi a Monaco. 'Va evitata una catastrofe nucleare. ...

18 feb 11:05: sull'siamo per la pace e per il dialogo 'Sulla questione dell', noi saremo dalla parte del dialogo e della pace'. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang ...Kirby ha poi chiarito che Biden non ha intenzione di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il viaggio o di recarsi in. 2023 - 02 - 18 08:39:17 Allarme aereo a Kiev e in ...

Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 360 - Wang Yi annuncia iniziativa cinese per pace in Ucraina - Wang Yi annuncia iniziativa cinese per pace in Ucraina RaiNews

L'Ucraina spera di convincere Pechino a utilizzare la propria ... Valigia Blu

Pechino, trame e interrogativi di Gianfranco D’Anna Formiche.net

Wang Yi: “Il rapporto che gli Usa hanno con la Cina è una seria sfida geopolitica” Agenzia Nova

Guerra Ucraina, le notizie in diretta. Pechino annuncia un'iniziativa: «La pace abbia una chance» ilmattino.it

La guerra in Ucraina giunge al 360esimo giorno. Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il ministro degli Esteri cinese Wang Yi esorta tutti i Paesi a "rispettare il principio di integrità territori ...autorità di Pechino) sono molteplici, ed oltre al pericolo di collisione ... E L’UE COME STA AFFRONTANDO LE PROVOCAZIONI CINESI E IL SOSTEGNO ALL’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA A quanto pare nulla è ...