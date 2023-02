Ucraina | news in diretta Stoltenberg | ' Il rischio più grande è che Putin vinca'

Lancio di missili questa mattina nel Mar Nero, la situazione continua ad essere tesa a quasi un anno esatto dall'inizio della guerra. Secondo il Governo Zelensky, tra le 6 di ieri e le 6 di questa ...E' per la legalizzazione delle droghe leggere, così da avere 'l'uso consapevole, la lotta alle narcomafie' ed è favorevole all'invio di armi all', 'per consentirle di resistere - sottolinea - ...

Guerra Ucraina Russia, Von der Layen: "Putin deve fallire". DIRETTA Sky Tg24

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky, le news del 18 febbraio: “L’Occidente acceleri l’invio di armi, Putin non si fermerà La Stampa

Le notizie del 17 febbraio sul conflitto in Ucraina Corriere della Sera

Ucraina: la Cina vuole una 'soluzione accettabile per tutti' Agenzia ANSA

Pechino vuole la pace "Tra l'incudine e il martello non ha interesse a mediare" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Più munizioni, più armi e niente decisioni sulla pace senza Volodymyr Zelensky. La presidente della Commissione europea, Ursula ...In forte crescita gli attacchi informatici russi contro Ucraina e Paesi Nato. Leggi la notizia completa nell’articolo!