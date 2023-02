Ucraina | Macron | Ue si armi se vuole difendersi - Zelensky | Temporeggiare avvantaggia Putin

(Di sabato 18 febbraio 2023) 18 feb 01:09 Usa assegnano contratto da un miliardo per munizioni Il Pentagono ha annunciato di aver assegnato un contratto da quasi un miliardo di dollari per aumentare la produzione di proiettili di ...

18 feb 00:07 Sunak: "La Nato cambi il Trattato per garantire Kiev" Rishi Sunak chiederà ai leader mondiali di garantire una 'pace duratura' per l'con l'istituzione di una nuova carta della ......congiunti di munizioni per l'. Lo scrive l'agenzia Afp , che lo ha appreso da fonti diplomatiche. L'argomento sarà all'ordine del giorno della riunione di lunedì di Bruxelles. Emmanuel...

Ucraina, news. Macron: "L'Europa si armi". Usa: "Mire di Mosca sulla Moldavia" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Ucraina, Macron: "Ora dialogo non è arrivata, pronti a guerra lunga" Adnkronos

Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 360 - Kamala Harris dopo l'incontro con Macron: Nato più forte che mai - Kamala Harris dopo l'incontro con Macron: Nato più forte che mai RaiNews

Macron: "Putin non cadrà, pronti a una guerra lunga" - Europa Agenzia ANSA

Macron all'Europa: "Se vuole difendersi deve armarsi" EuropaToday

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento video in apertura della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “Siamo tutti Davide e dobbiamo distruggere il Golia che ...Il primo a parlare è Emmanuel Macron che sposa la linea dell'Ucraina. «L'ora del dialogo dice il presidente francese non è ancora arrivata perché la Russia ha scelto la guerra, ha scelto di colpire le ...