Ucraina | Macron | ' Non ho mai voluto schiacciare la Russia'

(Di sabato 18 febbraio 2023) Guerra in, siamo molto vicini all'anno di guerra e la situazione è sempre più complicata. Con l'anniversario della guerra in, il presidente francese Emmanuelassicura: "Voglio ...

Guerra in, siamo molto vicini all'anno di guerra e la situazione è sempre più complicata. Con l'anniversario della guerra in, il presidente francese Emmanuelassicura: "Voglio che la Russia sia sconfitta ine voglio che l'sia in grado di difendere la sua posizione . Ma sono convinto che alla ...Io voglio la sconfitta della Russia inha dettonell'intervista concessa a bordo dell'aereo presidenziale e voglio che l'possa difendere la sua posizione, ma sono convinto che ...

Ucraina, Macron: "Ora dialogo non è arrivata, pronti a guerra lunga" Adnkronos

Monaco, l'asse Macron-Scholz raccoglie l'appello di Zelensky: «Pronti a un conflitto prolungato in Ucraina». Ma i jet ... Open

Macron all'Europa: "Se vuole difendersi deve armarsi" EuropaToday

Ucraina, per Macron e Scholz non è ora del dialogo - LaPresse LAPRESSE

Macron: "Putin non cadrà, pronti a una guerra lunga" - Europa Agenzia ANSA

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto di volere «la sconfitta della Russia» ma senza «schiacciarla». Lo si legge in un'intervista rilasciata a Le Journal du Dimanche in edicola domani, all ...Alla Conferenza di Monaco il capo della diplomazia cinese corteggia l’Ue e attacca duramente gli Usa: hanno sabotato i negoziati, sulla mongolfiera reazione “isterica” ...