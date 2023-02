Ucraina | l’appello del soldato | “Dateci armi | combattiamo per voi” – Video

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Cari partecipanti alla Conferenza di Monaco, abbiamo bisogno di. Stiamo combattendo per l’Europa”. E’che undell’, in unin inglese, invia ai paesi che a Monaco di Baviera partecipano alla Conferenza sulla sicurezza. “In questo momento stiamo combattendo al fronte per la libertà del nostro paese. La Russia ci attacca di giorno e di notte, noi difendiamo le nostre case, le nostre famiglie, la nostra terra. Ma difendiamo anche l’Europa. Non c’è più tempo per rinviare la fornitura diall’. Questo è il momento critico della guerra. Abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea, abbiamo bisogno di tank, jet e missili a lungo raggio. Non colpiremo il territorio russo, vogliamo liberare la nostra terra. Diamo la ...

