(Di sabato 18 febbraio 2023) C’è una data per la fine della guerra tra Russia e, almeno secondo il governo di Kiev. Il presidente Zelensky, durante la Conferenza della Sicurezza di Monaco, ha affermato chiaro e tondo che il nemico russo “perderà entro la fine di quest’anno”. Un conflitto come quello tra Davide e Golia, secondo il leader ucraino, in cui la resistenza rappresenterebbe il “Davide di Dnipro”. E ancora: “Siamo il Davide del mondo libero e dobbiamo battere il Golia russo”, perché oggi ad essere minacciato è tutto il continente, “il Tamigi come la Sprea”. Parole che sono state seguite da forti ammonimenti sempre da parte di Zelensky, il quale ha specificato che, in caso di collasso di Kiev, la Russia di Putin sarebbe pronta ad invadere nuovi Paesi, quelli una volta vincolati all’Unione Sovietica con il Patto di Varsavia. È stato poi Emmanuel Macron a tranciare qualsiasi ipotesi ...

... un concept paper , in cui, sulla base delle idee di Xi Jinping, la diplomazia cinese proporrà le proprie linee per una pace duratura in. Unaquesta parallela all'iniziativa ...Von der Leyen, si è detta sorpresa dalla guerradalla Russia contro l'. Durante l'intervento che sta tenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, l'esponente dell'Unione cristiano -...

Ucraina, la mossa di Sunak: “Nato cambi i trattati”. Cosa si rischia Nicola Porro

Guerra in Ucraina, l'ultima mossa della Russia: navi con armi ... Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Ucraina, guerra nei cieli in vista. Escalation aerea stress test per la Difesa russa Il Sole 24 ORE

Si accende la Conferenza sulla sicurezza di Monaco Domani

Ucraina, "provano a sfondare a Bakhmut": la mossa di Putin Liberoquotidiano.it

I leader del mondo si confrontano con toni accesi. Wang, von der Leyen e Stoltenberg non risparmiano stoccate, mentre la fisicamente assente Russia è più presente che mai ...In relazione agli sforzi multilaterali per la pace in sede Onu, una mossa di questo tipo corrisponderebbe a quanto ... della nuova risoluzione per la pace in Ucraina. Infatti, sulla risoluzione, una ...