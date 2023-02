Ucraina | la diretta – Stoltenberg | “Il rischio maggiore è che la Russia vinca” Von der Leyen | “Raddoppiare il sostegno militare a Kiev”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il segretario della Nato sottolinea la necessità di sostenere, oltre all’, anche la Moldavia, “vulnerabile a una aggressione russa”. La presidente della Commissione europea propone di replicare la stessa prassi di unità che l’Ue ha messo in atto durante il Covid: “Possiamo raggruppare l’industriaeuropea e cercare di capire cosa serve, come quando abbiamo chiesto all’industria farmaceutica di cosa avesse bisogno” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

18 feb 11:05 Pechino: sull'siamo per la pace e per il dialogo 'Sulla questione dell', noi saremo dalla parte del dialogo e della pace'. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang ...Kirby ha poi chiarito che Biden non ha intenzione di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il viaggio o di recarsi in. 2023 - 02 - 18 08:39:17 Allarme aereo a Kiev e in ...

Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, la presidente della Commissione europea, ha esortato i paesi occidentali a continuare il massiccio sostegno militare con lo scopo di far fallire il piano imp ...L'esercito ucraino è pericolosamente a corto di munizioni per la sua artiglieria. Kiev ha chiesto ai suoi alleati di fornire munizioni immediatamente, avvertendo che sta esaurendo le scorte per difend ...