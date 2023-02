UAE Tour 2023 | la startlist e chi parteciperà Presenti Remco Evenepoel ed il meglio delle volate

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non è un Grande Giro, ma ha unadalla qualità super, nonostante l’assenza del campione in carica Tadej Pogacar che in questi giorni sta dando spettacolo in Spagna. Appuntamento da lunedì con l’UAEe al via sarà presente anche il campione del mondo. Spazio anche al: da Viviani a Merlier, passando per Bennett e Cavendish. Andiamo a scoprire tutto l’elenco dei partecipanti.UAEAG2R CITROEN TEAM BERTHET Clément BOUCHARD Geoffrey HANNINEN Jaakko SARREAU Marc ALPECIN – DECEUNINCK OSBORNE Jason SINKELDAM Ramon ASTANA QAZAQSTAN TEAM BOL Cees CAVENDISH Mark DE LA CRUZ David MARTINELLI Davide TEJADA Harold BAHRAIN VICTORIOUS ? ARNDT Nikias BAUHAUS ...