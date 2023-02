Tuttosport – Sassuolo-Napoli | Spalletti e l’infortunio di Osimhen | “Non sembra grave”

(Di sabato 18 febbraio 2023) 2023-02-18 01:21:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: “Bisogna stare calmi, fare bene le cose che sappiamo fare, aggrediamo bene quando perdiamo palla e penso che stasera sia stata una grande prestazione. Nelle ultime partite c’era stata meno qualità, questa mi èta superiore alle ultime”. E’ il commento di Lucianoa Dazn sulla vittoria delin casa del. Il tecnico azzurro ha spiegato: “Stasera siamo stati veloci, qualitativi nel far circolare la palla e nel creare occasioni. Abbiamo sofferto un paio di volte perché ilè una buona squadra, ben allenata, non è che puoi dominare per 90 minuti. Ma abbiamo fatto una prestazione da squadra super matura e super ...

La Juventus Primavera ha la possibilità di rimettersi subito in gioco dopo un mese complicato. I ragazzi di Montero vengono dalla incoraggiante vittoria contro ile conquistando tre punti contro l'Udinese si porterebbero a sole due distanze dalla capolista Lecce. ha ridato speranza ai bianconeri. Udinese - Juve Primavera, dove vederla in tv e ...Classifica che si fa sempre più corta visto che dal primo all'ottavo posto, occupato dal, ci sono solamente sei punti. Chiuderà la 19a giornata la sifda tra Udinese e Juventus di giovedì 16 ...

Sassuolo-Napoli 0-2: Spalletti vola con Kvaratskhelia e Osimhen Tuttosport

Sassuolo-Napoli: la sequenza del gol annullato a Laurienté Tuttosport

Sassuolo-Napoli, Dionisi: "Possiamo vincere. Osimhen Dobbiamo limitarlo" Tuttosport

Gollo-Predictor: quando e come segneranno Sassuolo e Napoli Tuttosport

Superlega, clamoroso Kroos: "Non vedo l'ora, sarà spettacolare" Tuttosport

Dalla vittoria del Napoli in casa del Sassuolo alle partite di Serie A in programma in questo fine settimana: questi e tanti altri i temi affrontati nelle prime pagine sportive dei quotidiani in edico ...Le parole del tecnico azzurro dopo la vittoria in casa dei neroverdi: "Abbiamo fatto una prestazione da squadra super matura" ...