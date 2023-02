Tutto riaperto in Premier League | l’Arsenal deve fare i conti con i due Manchester

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 18 febbraio 2023) La vittoria delCity in casa dell'Arsenal nel recupero della dodicesima giornata haalla grande la lotta primato incon l'aggancio a quota 51 punti dei Citizens di Guardiola nei confronti dei Gunners di Arteta, i quali comunque hanno un altro recupero da effettuare, con l'Everton il 1° marzo. È indubbio però che l'ultimo City incute davvero timore, al pari dell'altro, lo United, che a sua volta ha ripreso a macinare punti ed è lì, a cinque lunghezze dal tandem di testa. Inutile sottolineare quindi che la giornata in arrivo, la 24^, possa diventare un importante punto di svolta in testa, ma anche in coda dove la lotta è pure serrata. In questo momento, visto il sottolineato ottimo rendimento, gli esperti delle quote scommesse...