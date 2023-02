Tu la mia calamita | io la tua calamità Fedez rompe il silenzio social | ma poi cancella tutto

(Di sabato 18 febbraio 2023) Continua il mistero sulla presunta crisi matrimoniale della golden couple di Instagram.ha pubblicato una story con una dedica per sua moglie Chiara Ferragni, ma poi il messaggio è sparito

Ieri, alle 18:40, Fedez è riapparso sui social con una Instagram story con su scritto: 'Tu sei la, io la tua calamità', prontamente cancellato forse per evitare di alimentare i sospetti. ...A tal proposito è diventata subito virale la storia caricata per qualche minuto da Fedez, poi cancellata: " Tu la, io la tua calamità" . Un rimando alla canzone "Favorisca i sentimenti" ...

Sono ormai giorni in cui non si parla d’altro che della presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. La causa sembrerebbe essere proprio il ...Il cantante si è chiuso in un assordante silenzio. L'ultimo messaggio postato sul suo account social - 'Tu la mia calamita, io la tua calamità' - è stato prontamente cancellato pochi minuti dopo la ...