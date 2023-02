Tsunami-Meloni | al 31% Il sondaggio fa collassare Formigli | chi crolla

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il partito di Giorgia, Fratelli d'Italia, non si ferma più e vola al 31% guadagnando uno 0,3 in più rispetto alla rilevazione del primo febbraio e ben 5 punti percentuali in più rispetto al risultato delle elezioni politiche di settembre. Lo certifica l'ultimorealizzato da Index Research per Piazzapulita, la trasmissione di Corradoin onda su La7. A seguire, con una distanza enorme, c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, pur rimanendo al secondo posto, perde lo 0,2% dei consensi scendendo al 17,5%. Terzo partito è il Pd di Enrico Letta, ancora in attesa del nuovo segretario, che sale di poco e arriva al 15,4%, acquisendo un +0,2 rispetto aldel primo febbraio. Subito dopo troviamo la Lega di Matteo Salvini, che guadagna uno 0,2% in più e sale all'8,7; e il ...