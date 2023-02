“Trustfall” | alla scoperta del nono album di Pink | la tracklist

(Di sabato 18 febbraio 2023) I singoli “Never Gonna Not Dance Again” e “” hanno anticipato l’uscito l’viaggio tra alti e bassi Venerdì 17 febbraio, “” (RCA Records/Sony Music), ilin studio della cantautrice e icona pop internazionale P!NK. Anticipato dai singoli “Never Gonna Not Dance Again” e “,” l’” ( P!nk –(lnk.to)) si presenta come uno dei lavori più emotivi ed esilaranti di P!NK. Un viaggio tra alti e bassi che esplora sentimenti come l’incertezza, la libertà e il desiderio di lasciarsi andare. Contiene collaborazioni con Chris Stapleton, The Lumineers, e il duo First Aid Kit, e vanta il coinvolgimento di cantautori e produttori importanti, come Max Martin, Shellback, Greg Kurstin, FRED, ...

fine del 2019, P!NK ha venduto più di 3 milioni di biglietti in tutto il mondo con oltre 156 ...Funhouse 2012 " The Truth About Love 2017 " Beautiful Trauma 2019 " Hurts 2B Human 2023 "...... 17 febbraio,, il nuovo album di P!nk. Un disco che segna il ritorno della cantautrice ... TROUBLE Estratto dal terzo album di P!nk, Try This , il brano nel 2004 portacantante il suo ...

P!NK "TRUSTFALL" il nono album in studio Newsic

P!NK.: fuori "TRUSTFALL", il nuovo album della cantautrice ... Inside Music & Movies

"Trustfall": l'album di P!NK da fazzoletti e scarpe da ballo The Walk of Fame Magazine

A Pink dicevano: "Se hai dei figli, la tua carriera è finita" Rockol.it

Pink Trustfall traduzione testo significato Rnbjunk

Amerikanska artisten Pinks nya album "Trustfall" har släppts.De svenska låtskrivarna Max Martin och Shellback har varit inblandade. Likaså duon First aid ...