Trovato il meteorite di San Valentino | caduto a 300 km h su un balcone a Matera 

(Di sabato 18 febbraio 2023)ildi San. Dopo l’avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell’oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 grammi) attivata nei giorni scorsi in Basilicata, in un’area a nord di Matera, la ricerca ha individuato il luogo della caduta. Ilverticalmente al suolo con una velocità di circa 300 km/h e nell’impatto ha scheggiato una piastrella delche corre lungo il perimetro di un’abitazione fra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci, a Matera. Lo annuncia Prisma, Prima Rete Italiana Studio Meteore e Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). L'articolo proviene da Ildenaro.it.