(Di sabato 18 febbraio 2023) Incredibile ma vero, laindeiè stataperpartecipazioni. Dopo che negli scorsi giorni diversi fan avevano pensato di organizzare un flash mob indella coppia più famosa di Instagram, che dopo Sanremo vive la sua crisi nera, qualche ora fa è arrivato lo stop da parte delle autorità milanesi. Ciao a tuttx vi ringraziamo per il vostro sostengono, ma a causa della troppa esposizione che ha raggiunto la nostra iniziativa siamo costretti ad ANNULLARLA. Chiediamo a ognuno di continuare sostenere chiara e fede personalmente grazie https://t.co/6bkbdILTni pic.twitter.com/MItiCVmL2D — Alessia (@BarzAlessia) February 16, 2023 Dall’ultima serata di Sanremo non si fa che parlare del gelo sceso sulla coppia ...

Inoltre restano ancoradifferenze territoriali. I tassi di partecipazione più elevati si ... che consentirebbe di favorire leai fondi pensione, sia tra i nuovi assunti che tra gli ...Inoltre restano ancoradifferenze territoriali. I tassi di partecipazione più elevati si ... che consentirebbe di favorire leai fondi pensione, sia tra i nuovi assunti che tra gli ...

Caso Ferragnez, annullata la manifestazione a Milano: troppe adesioni La Gazzetta dello Sport

“Troppe adesioni”: annullata la manifestazione di sostegno ai Ferragnez a Milano TPI

Assofondipensione chiede meno tasse sui fondi pensione Assinews

SOFTLAB: ancora troppe incertezze su piano industriale ... Fim Cisl

Lotta ai tumori, ancora troppe le diversità tra le regioni - Salute ... Agenzia ANSA

Incredibile ma vero, la manifestazione in sostegno dei Ferragnez a Milano è stata annullata per troppe partecipazioni. Dopo che negli scorsi giorni diversi fan avevano pensato di organizzare un flash ...Manifestazione, però, che non si terrà più. Come ha spiegato @BarzAlessia, organizzatrice del flash mob, è stata costretta ad annullarlo “a causa della troppa esposizione”. La Piazza, secondo quanto ...