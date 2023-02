Tragedia Rigopiano | Feniello | al via alla maratona in memoria del fratello – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Al via questa mattina, lain bici di Andrea, ildi Stefano, una delle vittime dell’hotelin Abruzzo che il 18 gennaio del 2017 venne inghiottito da una slavina provocando 29 morti e 11 superstiti., originario di Valva, questa mattina è partito dcittà in cui vive, Verona, per una lunga, in sellasua bici, che terminerà il 23 febbraio su ciò che resta delle macerie della. Una data simbolo quella del 23 febbraio, giorno in cui ci sarà la sentenza del tribunale di Pescara per i 30 impuntati della strage del resort di. Un gesto, quello deldi Stefano, ...