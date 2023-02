(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoZungoli (AV) – I Carabinieri della Stazione di Zungoli, all’esito di ricerche iniziate a seguito di segnalazione al “112”, all’alba hanno rinvenuto, in aperta campagna, un 87enne del luogo che questa notte si erato dalla sua abitazione. Dai primi accertamenti, si escluderebbe l’ipotesi di responsabilità di terzi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Zungoli . Si è allontanato a piedi di notte dalla sua abitazione ed è stato trovato stamane privo di vita, faccia a terra in una pozza d'acqua. Lasi è consumata in, a Zungoli in contrada Crieti, una zona rurale del paese. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda per le operazioni di recupero del ...Di fronte a unadi questa portata dovrebbero tacere le armi, non solo nella regione ... trenta volte più forte di quello che colpì l'nel 1980, il più grave tra tutti quelli che hanno ...

Tragedia in Irpinia, donna si allontana di casa: rinvenuta cadavere anteprima24.it

Si allontana da casa di notte e viene ritovato cadavere: tragedia in Irpinia Ottopagine

Donna trovata suicida in casa nella notte: tragedia ad Ariano Virgilio

Dramma ad Ariano Irpino: donna si toglie la vita in casa AvellinoToday

Tragedia a Zungoli, 87enne trovato morto in aperta campagna Irpinia News

Tragedia a Zungoli in contrada Crieti, alle ore 7'00 di questa mattina, dove un anziano cui si erano perse le tracce è stato ritrovato senza vita. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccament ...Quando poi entrammo in paese, praticamente ogni casa aveva almeno una bara davanti”. In quel 1980 segnato dalla tragedia dell’Irpinia Fausto Gentili era un vigile del fuoco di leva (sarebbe entrato ...