Traffico Roma del 18-02-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 18 febbraio 2023) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana code persul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città e oggi blocco dei veicoli inquinanti nella fascia verde smog oltre i limiti per tanto fino alle 20:30 non possono circolare i veicoli Euro 3 i diesel Euro 4 e ciclomotori e motoveicoli Euro 2 chiusura anticipata per la ferrovia Metre oggi e domani per i lavori di rinnovo dei Binari ultima partenza da Porta San Paolo Colombo alle 21 poi bus sostitutivi e domani mattina in programma una gara podistica a Tor Vergata la x Miria partenza da via dell’archiginnasio arrivo in via Montpellier possibile che la viabilità e deviazioni per alcune linee di bus ...