Traffico Roma del 18-02-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 18 febbraio 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra via Cristoforo Colombo e via Laurentina incidente anche su via Anagnina con rallentamenti alla di via della Mola Cavona nelle due direzioni Oggi blocco dei veicoli inquinanti nella fascia verde smog oltre i limiti Pertanto fino alle 20:30 Stop per i veicoli benzina Euro 3 per i diesel Euro 4 ciclomotori e motoveicoli Euro 2 è sempre fino alle 20:30 divieto anche per i mezzi commerciali a gasolio Euro 4 fine settimana di carnevale molti gli appuntamenti con possibili difficoltà per ilè per il trasporto pubblico oggi fino alle 18 circa e chiusura e modifiche alla viabilità per la sfilata delle maschere a Santa Croce in Gerusalemme San Basilio è al Quadraro chiusura anticipata per la ferrovia Metre oggi e ...