Traffico Roma del 18-02-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 18 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità blocco delper i veicoli più inquinanti nella fascia verde stop quindi fino alle 20:30 per le auto a benzina Euro 3 per i diesel Euro 4 e per i ciclomotori e motoveicoli Euro 2 fino alle 18 una sfilata carnevalesca che vede coinvolte circa 1500 persone impegnerà a via di Santa Croce in Gerusalemme via Conte Verde e Piazza Vittorio Emanuele II deviazioni per i bus di zona sfilata di maschere e carri nel pomeriggio anche in via dei Monti Tiburtini lungo le strade del Quadraro è di San Basilio ed infine chiusura anticipata per la ferrovia meteo mare oggi e domani per auguri di rinnovo dei Binari ultima partenza da Porta San Paolo e Colombo alle 21 poi bus e sostitutivi In collaborazione con Luce Verde infomobilità