Traffico Roma del 18-02-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 18 febbraio 2023) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale anche per il blocco dei veicoli inquinanti nella fascia verde mog oltre il Pertanto fino a stasera alle 20:30 Stop per i veicoli benzina Euro 3 per i diesel Euro 4 ciclomotori e motoveicoli Euro 2 mentre divieto dal pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 per i mezzi commerciali a gasolio Euro 4 prudenzia su via dell’Acqua Bullicante Dov’è la polizia locale segnala un incidente all’altezza di via Aversa possibili rallentamenti mentre su via Prenestina vicolo in panne Ci sono code all’altezza di via del Ponte di Nona fine settimana di carnevale molti gli appuntamenti con possibili difficoltà per ilè per il trasporto pubblico oggi pomeriggio chiusura è che la viabilità per la sfilata delle maschere a Monti Tiburtini ...