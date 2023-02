Traffico Roma del 18-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara avente trovati a questo aggiornamento è momento ilma è una giornata quella di oggi con limitazioni per la circolazione a causa del blocco per i veicoli in antine la fascia verde attenzione negli spostamenti fino a stasera alle 20:30 Stop per i veicoli benzina Euro 3 per i diesel Euro 4 ciclomotori e motoveicoli Euro 20 dal pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 per i mezzi commerciali a gasolio Euro 4 sulla tangenziale intenso iltra la zona Tiburtina è quella di San Giovanni di conseguenza di oggi sulla A24 nella galleria delle trattorie Bano sulla Pontina e rallentamenti in uscita damentre sulla via Cristoforo Colombo rallentato ilsulla carreggiata laterale tra Tor de’ Cenci e il raccordo sulla via Prenestina incidente ...