Traffico Roma del 18-02-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 18 febbraio 2023) LuceverdeBuon sabato mattina da Simone Cerchiara blocco per i veicoli inquinanti nella fascia verde regolare scarso anche per questo ilsulle strade digli orari del blocco in mattinata fino alle 10:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Stop per le auto a benzina Euro 3 per i diesel Euro 4 ciclomotori e motoveicoli Euro 2 e anche per i mezzi commerciali a gasolio fino alle 4 in via del Casale di San Basilio attenzione un incidente possibili rallentamenti lavori Questa mattina sulla panoramica è chiusa verso Piazzale la riapertura è 12 lavori in via di Porta San Sebastiano chiusa verso Caracalla sfilate di carnevale questa mattina corteo da Tor Marancia al Ostiense per Garbatella chiusa ale deviazioni in zona Marconi festa di carnevale sul viale Fermi mentre nel pomeriggio cortei ...