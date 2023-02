Traffico Roma del 18-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023) Luceverdebuona sabato mattina da Simona Cerchiara regolare ilsulle strade dima attenzione al Blocco per i veicoli inquinanti nella fascia verde questi gli orari dalle 7:30 alle 10:30 nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 sto per le auto a benzina Euro 3 per i diesel Euro 4 per ciclomotori e motoveicoli Euro 2 lavori Questa mattina sulla panoramica chiusa verso Piazzale Clodio e oggi sono numerose le sfilate di carnevale in programma temporanea chiusura ale deviazioni a Marconi in via Fermi e poi sfilate al Tuscolano e A Sangio con queste tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità