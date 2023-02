Tradimenti, la storia di Caterina: "Mio marito ha portato l'amante a vivere da noi" (Di sabato 18 febbraio 2023) Quando lei perde il lavoro, cambia tutto. Lui impone le sue scelte: un'altra donna sotto lo stesso tetto anche se c'è un bambino piccolo. Il parere della psicologa Leggi su lastampa (Di sabato 18 febbraio 2023) Quando lei perde il lavoro, cambia tutto. Lui impone le sue scelte: un'altra donna sotto lo stesso tetto anche se c'è un bambino piccolo. Il parere della psicologa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lamaschera4 : RT @CarloneDaniela: Il ?????????????????? ?????????? ??????????à riscrisse la storia per conformarla alla propaganda ma qualcuno (forse solo uno?) ricordò i… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tradimenti, la storia di Caterina: 'Mio marito ha portato l'amante a vivere da noi' - sevenseasmarina : RT @CarloneDaniela: Il ?????????????????? ?????????? ??????????à riscrisse la storia per conformarla alla propaganda ma qualcuno (forse solo uno?) ricordò i… - BrunoFelli1 : RT @CarloneDaniela: Il ?????????????????? ?????????? ??????????à riscrisse la storia per conformarla alla propaganda ma qualcuno (forse solo uno?) ricordò i… - LaStampa : Tradimenti, la storia di Caterina: 'Mio marito ha portato l'amante a vivere da noi' -