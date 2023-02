Tottenham | Stellini | “Conte ha sottovalutato la convalescenza” | VIDEO

(Di sabato 18 febbraio 2023) Cristian, nella conferenza stampa di presentazione di-West Ham, ha spiegato perché Antonio, manager degli 'Spurs', si sia fermato in Italia per riprendersi al meglio dopo il delicato intervento subito alla cistifellea

