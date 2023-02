Totò Cuffaro se vuole potrà ricandidarsi | estinta l' interdizione dai pubblici uffici

(Di sabato 18 febbraio 2023) È stato completamente riabilitato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, ex presidente della Sicilia. A renderlo noto lo stesso, condannato a sette anni di reclusione per ...

È stato completamente riabilitato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, ex presidente della Sicilia. A renderlo noto lo stesso, condannato a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, sottolineando che è stata dichiarata '...C'è una nuova vita per, già presidente della Regione e attuale commissario della Nuova DC, da ieri è finita anche l'interdizione ai pubblici uffici. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo lo ha riabilitato, '...

