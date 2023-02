Thiago Motta | «Oggi godo | poi penserò all’Inter!» E su Arnautovic glissa

(Di sabato 18 febbraio 2023)ha parlato al termine di Sampdoria-Bologna, sfida vinta dai rossoblù grazie al gol di Orsolini che permette di agganciare il settimo posto in classifica (vedi report). Il tecnico si gode i tre punti ma solo fino a domani, quando inizierà a pensare all’Inter. Di seguito le sue parole a DAZN ANDARE AL MASSIMO –ha conquistato i tre punti contro la Sampdoria dell’ex compagno Dejan Stankovic. Il tecnico rossoblù si gode i tre punti ma inizierà subito a pensare alla prossima sfida con l’Inter: «Miquesta vittoria perché è importante e bella per come si è giocata,è da godere insieme alla nostra gente perché lo meritiamo tutti e godremo fino a domani. Poi penseremo già alla prossima partita che è contro l’Inter, una grandissima squadra e la affronteremo ...

6,5: il Bologna è ben schierato in campo, ha un paio di minuti di sbandamento ma per il resto della gara gestisce senza patemi il Doria. Il punto poteva andare bene, ma i rossoblù vanno ...La squadra disale così al settimo posto in classifica a 32 punti Il Bologna si impone nel finale 2 - 1 sulla Sampdoria , grazie a un supergol di Orsolini, nella gara valida per la 23esima giornata di ...

Thiago Motta si aggiudica la sfida contro l'amico e torna al successo. Per i blucerchiati altra sconfitta dolorosa in chiave salvezza. Skorupski para anche un rigore ...I liguri di Stankovic rispondono con Sabiri (che poi sbaglia un rigore) al gol di Soriano, ma poi vengono beffati nel finale: a far festa è la squadra di Thiago Motta ...