The Voice Senior | il concorrente sceglie Gigi D' Alessio | e Loredana Bertè reagisce così

(Di sabato 18 febbraio 2023) Puntata scoppiettante a The. Claudio Morosi ha ottenuto una standing ovation per la sua performance sontuosa .D'si è voltato dopo 5 secondi,lo ha seguito a ...

Puntata scoppiettante aSenior . Claudio Morosi ha ottenuto una standing ovation per la sua performance sontuosa . Gigi D'Alessio si è voltato dopo 5 secondi, Loredana Bertè lo ha seguito a ruota, e ancora il sì ...Senior è già pronto per la semifinale, ma non sono mancate le polemiche da parte del pubblico a causa di una clausola del regolamento, che ha scatenato una bufera di commenti negativi....

The Voice Senior, le pagelle: D’Alessio vuole un pugno (voto 4), il cast Super Saiyan (voto 10) Corriere della Sera

"The Voice Senior" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Ascolti tv: chi ha vinto tra "The Voice Senior" e "Buongiorno mamma" Today.it

The Voice Senior, D'Alessio e Clementino commuovono la Clerici: 'Ho un groppone...' AreaNapoli.it

The Voice Senior 2023 diretta quinta puntata 17 febbraio Tvblog

The Voice Senior si avvia alla semifinale e oltre a conoscere i nomi dei semifinalisti, il pubblico si è anche espresso contro una delle regole del programma. Vediamo cos'è successo. The Voice Senior ...The voice senior, Antonella Clerici ad un certo punto della serata scoppia a piangere per Clementino. Ma cosa è accaduto Nella serata di ieri, venerdì 17 febbraio è andata in onda un'altra puntata di ...